В России нашли способ улучшить оценку биологического возраста человека

Создана открытая платформа для сравнения методов оценки биологического возраста
Исследователи из России создали первую открытую платформу для объективного сравнения различных калькуляторов биологического возраста, так называемых "часов старения". Подобные тесты ускорят разработку единых стандартов определения биовозраста пациентов, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Мы создали первую в мире открытую платформу для сравнения калькуляторов биологического возраста. Теперь ученые и компании по всему миру могут объективно выбирать и улучшать алгоритмы, а значит, мы приблизились к тому, чтобы биологический возраст стал реальным инструментом медицины будущего", - пояснил научный сотрудник "Сколтеха" Дмитрий Крюков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Крюков, за последние десятилетия специалисты в области геронтологии и биологии разработали несколько десятков подходов, позволяющих вычислить биологический возраст человека по большому набору биомаркеров старения. В их число входят различные эпигенетические метки в структуре ДНК и особенности белкового состава крови и клеток.
Многие из них активно используются в научных исследованиях и апробируются в клинической практике, в связи с чем у ученых возникла необходимость сравнивать и объединять результаты подобных расчетов, полученных при помощи разных алгоритмов и наборов биомаркеров старения. До настоящего времени это было крайне сложно осуществить, так как в науке не существовало единого эталона для их сравнения.
Для решения этой проблемы российские ученые проанализировали свыше ста исследований, охватывающих 19 предполагаемых состояний, ускоряющих старение, унифицировали данные и создали основу для систематической оценки алгоритмов. Она включает в себя информацию по нескольким тысячам эпигенетических маркеров и прочих индикаторов биологического возраста, которые ученые использовали для проверки работы 13 популярных "часов старения".
Эти расчеты показали, что лучше всего с задачей определения биологического возраста справился алгоритм PhenoAge, разработанный специалистами из американского Йельского университета, тогда как второе место заняла модель GrimAge, созданная в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Результаты этого тестирования, как надеются ученые, помогут привести все подобные алгоритмы к единому знаменателю, что расширит их применимость в науке и медицине.