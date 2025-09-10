Как дизайн протеза влияет на успешность реабилитации

Пользователи протезов, выбирающие яркий и индивидуальный дизайн протезов, чаще используют их в повседневной жизни и реже полностью отказываются от ношения, чем обладатели незаметных моделей телесного цвета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Моторика».

Специалисты проанализировали почти 700 случаев использования протезов рук и выявили прямую связь между выбором дизайна устройства и активностью его ношения.

Так, в ходе исследования компания выяснила, что пользователи ярких протезов носят их заметно чаще: 62% используют такие модели ежедневно или несколько раз в неделю, тогда как среди выбравших телесный цвет этот показатель составил 57%.

Кроме того, полный отказ от использования протезов встречается у первых значительно реже — только 26% владельцев цветных протезов полностью перестали их носить против 41% среди выбравших незаметный дизайн. Оказалось, что дизайн протеза — это не просто вопрос эстетики, а значимый фактор успешной реабилитации пользователя.