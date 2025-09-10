Выяснено, как интервальное голодание влияет на риск смерти от болезней сердца

Суть интервального голодания заключается в том, чтобы принимать пищу каждый день или в отдельные дни только в течение определённого промежутка времени. Американские и китайские исследователи решили выяснить, есть ли связь между этим вариантом питания и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Полученные результаты опубликованы в журнале Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.

© Ferra.ru

В рамках нового исследования учёные использовали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которое проводилось в США с 2003 по 2018 год. Приняли участие в нём почти 20 000 человек, соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым. Средний возраст добровольцев на момент начала исследования составлял 52 года.

© American Heart Center Dubai

Было обнаружено, что ограничение приёма пищи менее чем 8 часами в день связано было с повышением риска смерти от болезней сердца на 135% по сравнению с 12–14-часовым окном приёма пищи. Одна модель также показала увеличение общей смертности при интервале менее 8 часов на 40%. При этом связи между интервальным голоданием и смертностью от рака не было.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.