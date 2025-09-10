Обнаружен секрет природной защиты ДНК от повреждений

Ученые из Оксфордского университета и Национального университета Сингапура установили, что фермент SPRTN служит ключевым механизмом защиты организма от возрастных болезней и последствий химиотерапии. Результаты опубликованы исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research (NAR).

SPRTN отвечает за устранение опасных повреждений ДНК — так называемых ДНК-белковых сшивок. Такие дефекты возникают при воздействии ультрафиолета, химиотерапии или токсинов вроде формальдегида, и если они не устраняются, клетка теряет способность копировать генетическую информацию.

Ученые показали, что SPRTN распознает поломки с помощью особого «радара» — участка, который реагирует на цепочки убиквитина. Эти молекулы навешиваются на место повреждения, словно сигнальные флажки. Чем длиннее цепочка, тем быстрее фермент включается в работу. В присутствии убиквитина эффективность SPRTN возрастает в 67 раз.

По словам профессора Кристиана Рамадана, руководителя исследования, понимание этого механизма меняет представления о том, как клетки защищаются от внутренних и внешних угроз. Известно, что мутации в гене SPRTN вызывают редкий синдром Рейс-Аальфса, при котором наблюдается ускоренное старение и высокий риск раннего рака печени.

Авторы подчеркивают, что открытие имеет практическое значение. Оно открывает путь к новым методам диагностики предрасположенности к раку и преждевременному старению, а также к прогнозированию тяжести побочных эффектов от химиотерапии у конкретных пациентов.

Кроме того, усиление работы SPRTN может снизить токсичность противораковых препаратов: если временно активировать фермент в здоровых тканях во время лечения, можно уменьшить риск мутаций и ускоренного старения. Еще одна перспектива — борьба с лекарственной устойчивостью опухолей. Если раковые клетки научились «снимать» убиквитиновые метки, чтобы избегать распознавания, можно создать препараты, блокирующие этот процесс и возвращающие чувствительность к терапии.