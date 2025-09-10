Выяснено, в какой позе таблетки усваиваются быстрее всего

Задумывались ли вы, как положение тела во время проглатывания таблетки влияет на то, насколько быстро она подействует? Специалисты из Университета Джонса Хопкинса занялись этим вопросом в новой научной работе.

По словам Раджата Миттала, доктора философии, старшего автора нового исследования и профессора машиностроения в Университете Джонса Хопкинса, таблетка очень быстро растворяется в желудке, если вы вы стоите прямо или лежите, наклонившись вправо. А худшее из возможных положений при проглатывании таблетки - это лежание на левом боку.

Команда учёных при помощи компьютерной модели StomachSim протестировала влияние четырёх положений тела на рассасывание таблетки: сидя прямо, лёжа на спине, лёжа на правом боку и на левом боку.

Было обнаружено, что таблетки растворялись в два раза быстрее, когда их принимали лёжа на правом боку по сравнению с положением сидя. А положение лёжа на левом боку замедляли всасывание препарата в пять раз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.