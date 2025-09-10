Томские химики синтезировали соединение, подавляющее рост раковых клеток

Ученые из Томска совместно с российскими коллегами получили ранее не известное науке органическое соединение на основе бензоксазола. Оно способно угнетать рост раковых клеток.

"Разработка новых производных бензоксазола вызывает интерес со стороны ученых, так как эти соединения демонстрируют широкое разнообразие биологической активности: антимикробную, противовирусную, противораковую, обладают свойствами замедлять процесс деления клеток, используются при создании некоторых лекарственных препаратов", - сообщили "РГ" в Томском политехническом университете.

Новое вещество успешно прошло лабораторные испытания. Оно было потестировано in vitro на клеточных линиях аденокарциномы молочной железы и аденокарциномы предстательной железы.

Производные бензоксазола обладают не только цитостатическими свойствами в отношении раковых клеток, но и флуоресцентными характеристиками - то есть способностью светиться.

По мнению ученых, разработка позволит создать новые молекулярные инструменты для диагностики и адресной терапии онкологии. На основе синтезированного соединения в перспективе создадут препараты для замедления роста и лечения злокачественных новообразований.

Исследования будут продолжены.