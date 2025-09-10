Найден способ справиться с хронической болью при артрите

Ученые из Кембриджского университета разработали новый материал, который способен «чувствовать» изменения в организме и выпускать лекарство именно там и тогда, где оно необходимо. Разработка может лечь в основу принципиально новых методов терапии артрита и других хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Материал представляет собой мягкий полимерный гель с особой системой обратимых химических связей. Его чувствительность к кислотности позволяет использовать естественные изменения pH в организме как «сигнал тревоги». При воспалении сустав становится более кислым, и гель тут же смягчается, переходя в более желеобразное состояние. В этот момент из его структуры высвобождаются молекулы противовоспалительного препарата.

«Мы давно интересуемся материалами, которые могут имитировать свойства хряща, но сочетать это с точечной доставкой лекарства — по-настоящему захватывающая перспектива», — отметил профессор Орэн Шерман, руководитель исследования.

В отличие от многих систем доставки, которые требуют внешнего воздействия — например, нагрева или освещения, — новый материал работает исключительно за счет химии самого организма.

«Эти материалы могут «почувствовать», когда в теле что-то идет не так, и отреагировать, выпустив лекарство именно там, где это нужно», — добавил соавтор работы доктор Стивен О'Нил.

Пока разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Следующим шагом станет проверка в живых системах, чтобы оценить ее эффективность и безопасность. Если испытания будут успешными, технология откроет путь к созданию нового поколения «умных» биоматериалов, способных лечить хронические болезни с гораздо большей точностью.