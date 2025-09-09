В Пензе создали электронного помощника для рентгенологов

Специалисты Пензенского государственного университета разработали электронного помощника врача-рентгенолога с применением искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. С помощью разработки конструкторы и медики надеются улучшить диагностику пульмонологических заболеваний.

"В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) создали интеллектуальную систему <…> ИИ-ассистент врача-рентгенолога. Она автоматически выявляет признаки 18 патологий легких и формирует предварительное текстовое заключение. Кроме того, врач может с вести ней диалог и задавать уточняющие вопросы", - отметили в пресс-службе.

Система способна диагностировать порядка 18 заболеваний: пневмонию, плеврит, пневмоторакс, фиброз, опухолевые процессы, переломы ребер. В режиме реального времени врач-рентгенолог может с ней вести диалог: задавать вопросы, уточнять информацию, оспаривать выданный диагноз.

Интеллектуальная система включает три инновационные технологии ИИ: агентный подход, модульную архитектуру и мультимодальный анализ. Последний позволяет на этапе обработки информации использовать сразу несколько типов входных данных: изображения грудной клетки (рентгеннограммы) и текстовые данные (вопросы врача, анамнез, симптомы, возраст пациента, пол и т. д).

Исследователи проверили разработку на открытом и общедоступном бенчмарке. Разработанная интеллектуальная система сравнима с работой врача-ординатора и опережает сразу четыре сильных конкурентных модели. Точность постановки диагноза приближается к 70%. В настоящее время научный коллектив дорабатывает веб-приложение, получено свидетельство о государственной регистрации программы.