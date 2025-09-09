В России преодолели устойчивость агрессивной формы рака мозга

Ученые Сеченовского университета предложили новый способ борьбы с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Сочетание стандартной химиотерапии темозоломидом с беспроводной оптоэлектронной стимуляцией на основе ультратонких органических полупроводников усилило гибель опухолевых клеток более чем в четыре раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

Глиобластома остается крайне трудноизлечимой: средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет 15–18 месяцев, а пятилетняя выживаемость — около 6%. Главная проблема терапии — быстрое развитие устойчивости опухоли к темозоломиду, ключевому препарату в лечении. Более чем у половины пациентов он перестает действовать уже во время курса.

Команда разработала многослойные органические полупроводниковые устройства толщиной всего 200 нанометров. Эти «мини-стимуляторы» состоят из слоев органических пигментов и при облучении красным светом (625 нм) генерируют локальные электрические импульсы. Источник питания им не нужен, стимуляция не нагревает и не повреждает ткани.

Эксперименты на клеточной линии показали: комбинация темозоломида и оптоэлектронной стимуляции снижала рост опухолевых клеток на 80% уже через сутки, а общий эффект по сравнению с одной химиотерапией оказался на 460% выше.

«Красный свет выбран не случайно — он хорошо проникает в биологические ткани. Мы сознательно отказались от имплантируемых источников, чтобы сделать технологию максимально малоинвазивной», — пояснила Елена Юсуповская, младший научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга.

Ученые предполагают, что электрическая стимуляция повышает проницаемость мембраны опухолевых клеток и облегчает проникновение препарата в ядро, где он повреждает ДНК.

Сейчас команда планирует оптимизировать параметры стимуляции, проверить метод на первичных культурах и приступить к исследованиям на животных. Разработка может стать основой для новых малоинвазивных технологий, способных повысить эффективность лечения глиобластомы.