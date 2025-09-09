Онколог назвал преимущества отечественной вакцины против рака

Она способна уменьшить опухоль, продлить жизнь или привести к ремиссии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.

«Если мы говорим о лечебных вакцинах против рака, то, как правило, мы применяем уже её на метастатическом процессе, то есть при распространении по органам отдалённых метастазов. Но ни один из онкологов в мире не может сказать: «Я вылечил рак у пациента». Вакцина в силах продлить жизнь, улучшить качество жизни, уменьшить объём опухолевой массы — это реально. Можно длительно иметь ремиссию или полный регресс опухоли, годы который держится. Этой вакцине нужно от трёх до шести лет ориентировочно [чтобы стать доступной широкому кругу пациентов — прим. ГМ]».

Ранее Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины против рака. Её доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность, отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства.