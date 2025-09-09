Ученые выяснили, как грецкие орехи влияют на сон

Плохой сон может коснуться практически каждого. Исследования связывают его с такими проблемами со здоровьем, как ожирение и болезни сердца. Недавно специалисты также обнаружили, что помочь в этом может употребление грецких орехов.

В новом исследовании принимали участие молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Завершили эксперимент после скрининга 76 человек.

Добровольцев распределили случайным образом в одну из двух групп. В фазе вмешательства участники ели 40 г грецких орехов каждый день во время ужина в течение восьми недель. Также им было рекомендовано избегать других орехов или продуктов на их основе в течение этого времени. В контрольной фазе люди воздерживались от употребления любых орехов или продуктов на их основе в течение тоже восьми недель. После завершения одной фазы участники проходили двухнедельный период вымывания, а затем переходили к другой фазе.

На протяжении всего исследования участники соблюдали средиземноморскую диету и получали рекомендации по гигиене сна. Им нужно было отказаться от кофеина и алкоголя вечером, ограничить время перед сном перед экраном, поддерживать постоянный график сна и приёма пищи.

По итогам эксперимента выяснилось, что употребление грецких орехов привело к улучшению качества сна и выработки мелатонина. При этом 40 г грецких орехов - это около 20 половинок этих орехов.

Грецкие орехи - богатый источник питательных веществ, которые способствуют сну. Было обнаружено, что они дают в среднем 84,6 мг триптофана и 118,0 нг мелатонина на порцию.

В основном в исследовании принимали участие молодые женщины, средний возраст которых составлял 24 года. После восьми недель употребления грецких орехов у них наблюдалось несколько заметных улучшений в режиме сна: значительно сократилось время, которое нужно для засыпания, а также увеличилась на 0,7% эффективность сна (количество времени, проведённого в постели).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.