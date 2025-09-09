Российские ученые создали вакцину от смертельного заболевания

Российские специалисты разработали вакцину от лихорадки Западного Нила — вскоре начнутся тесты лекарства на животных. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Всего на работы по исследованиям вакцины выделили 19 миллионов рублей по двум тендерам. Для тестов будут использовать грызунов. На данный момент в мире нет аналогов данному препарату — в случае успеха российская разработка может стать уникальной.

Лихорадка Западного Нила — это острое вирусное заболевание. Часто оно передается человеку путем укуса комара, инфицированного после контакта с зараженными птицами.

80 процентов больных не страдают от различных симптомов.

Однако в тяжелых случаях вирус поражает мозг и ЦНС, вызывая менингит или энцефалит. Летальность при этом может достигать 20–40 процентов, уточнили в публикации.

Ранее в Госдуме рассмотрели вопрос о включении отечественной вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок. Она станет доступна для россиян в 2027 году.