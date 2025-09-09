Ученые рассказали, как снизить побочное действие лекарств

Российские ученые разработали способ, позволяющий снизить побочные действия лекарств. Для этого необходимо изменить молекулярную структуру препаратов.

© runews24.ru

Исследователи из тульского педуниверситета нашли способ, как снизить побочное действие лекарств. Они предложили метод, меняющий молекулярную структуру лекарственных веществ путем введения в них дополнительных функциональных групп, что значительно расширит спектр их биологической активности.

Это позволит создавать производные стероидов с заданными свойствами. Такая технология положительно отразится на разработке новых лекарственных препаратов против рака, разработке противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях, уверены ученые.

Ранее были названы лекарства, разрушающие печень.

Также сообщалось, что глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила об успешном завершении доклинических исследований отечественной вакцины против рака.