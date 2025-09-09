Ученые рассказали, как снизить побочное действие лекарств

Ученые из Тулы рассказали, как снизить побочное действие лекарств
Российские ученые разработали способ, позволяющий снизить побочные действия лекарств. Для этого необходимо изменить молекулярную структуру препаратов.
Исследователи из тульского педуниверситета нашли способ, как снизить побочное действие лекарств. Они предложили метод, меняющий молекулярную структуру лекарственных веществ путем введения в них дополнительных функциональных групп, что значительно расширит спектр их биологической активности.
Это позволит создавать производные стероидов с заданными свойствами. Такая технология положительно отразится на разработке новых лекарственных препаратов против рака, разработке противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях, уверены ученые.
Ранее были названы лекарства, разрушающие печень.
Также сообщалось, что глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила об успешном завершении доклинических исследований отечественной вакцины против рака.