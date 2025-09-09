Как травы помогают в борьбе с вирусом гриппа А

Российские исследователи сообщили о перспективных результатах работы над фитосборами, которые способны замедлять размножение вируса гриппа А. Об этом рассказали в РТУ МИРЭА, уточнив, что разработка велась совместно со специалистами НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и Сеченовского университета.

Новая альтернатива в лечении гриппа

Ученые составили два растительных комплекса, включающих 11 и 14 лекарственных растений. Среди них – шиповник, калина, солодка, душица, тысячелистник и крапива. В лабораторных условиях эти сборы смогли подавлять размножение вируса гриппа А примерно на 30 %.

Исследователи отмечают, что травяные препараты не только воздействуют на вирус, но и укрепляют иммунитет, что делает их перспективным направлением для комплексной терапии. Это особенно важно в условиях роста устойчивости вирусов к традиционным лекарственным средствам и растущего интереса к природным альтернативам.

Секрет эффективности – в составе

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов пояснил, что каждое растение в составе было подобрано с учетом его противовирусных свойств.

«Каждое растение в составе сборов было выбрано не случайно: например, солодка и тысячелистник известны своей способностью подавлять вирусы, а подорожник и душица обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием», — отметил Панов.

Наиболее результативным оказался сбор из 11 компонентов. В него вошли:

шиповник,

калина,

кора дуба,

корневища аира,

корни солодки,

хвощ полевой,

листья подорожника,

цветки бессмертника,

элеутерококк,

крапива,

душица.

Особое внимание исследователи обратили на душицу, которая проявила активность против нескольких штаммов гриппа А. По их мнению, именно это усилило общий противовирусный эффект. Высокое содержание флавоноидов, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты в комплексе позволяет компонентам усиливать действие друг друга.

Безопасность и перспективы применения

Исследователи подчеркнули, что созданные сборы обладают низкой токсичностью и могут использоваться в безопасных дозировках. Это открывает возможность их включения в терапию для пациентов, которым противопоказаны синтетические препараты.