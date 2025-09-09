На 30 % эффективнее: как травы помогают в борьбе с вирусом гриппа А
Российские исследователи сообщили о перспективных результатах работы над фитосборами, которые способны замедлять размножение вируса гриппа А. Об этом рассказали в РТУ МИРЭА, уточнив, что разработка велась совместно со специалистами НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и Сеченовского университета.
Новая альтернатива в лечении гриппа
Ученые составили два растительных комплекса, включающих 11 и 14 лекарственных растений. Среди них – шиповник, калина, солодка, душица, тысячелистник и крапива. В лабораторных условиях эти сборы смогли подавлять размножение вируса гриппа А примерно на 30 %.
Исследователи отмечают, что травяные препараты не только воздействуют на вирус, но и укрепляют иммунитет, что делает их перспективным направлением для комплексной терапии. Это особенно важно в условиях роста устойчивости вирусов к традиционным лекарственным средствам и растущего интереса к природным альтернативам.
Секрет эффективности – в составе
Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов пояснил, что каждое растение в составе было подобрано с учетом его противовирусных свойств.
«Каждое растение в составе сборов было выбрано не случайно: например, солодка и тысячелистник известны своей способностью подавлять вирусы, а подорожник и душица обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием», — отметил Панов.
Наиболее результативным оказался сбор из 11 компонентов. В него вошли:
- шиповник,
- калина,
- кора дуба,
- корневища аира,
- корни солодки,
- хвощ полевой,
- листья подорожника,
- цветки бессмертника,
- элеутерококк,
- крапива,
- душица.
Особое внимание исследователи обратили на душицу, которая проявила активность против нескольких штаммов гриппа А. По их мнению, именно это усилило общий противовирусный эффект. Высокое содержание флавоноидов, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты в комплексе позволяет компонентам усиливать действие друг друга.
Безопасность и перспективы применения
Исследователи подчеркнули, что созданные сборы обладают низкой токсичностью и могут использоваться в безопасных дозировках. Это открывает возможность их включения в терапию для пациентов, которым противопоказаны синтетические препараты.