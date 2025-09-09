В Туле научились уменьшать побочные эффекты от гормональных лекарств

В Туле создали новый способ снижения побочных эффектов от гормональных лекарств
Ученые Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого разработали способ изменять молекулярную структуру гормональных лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты. Этот метод может применяться, в том числе в производстве противовоспалительных, противоопухолевых препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.
"Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности. Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов", - сказали в пресс-службе.
Разработка позволяет усиливать терапевтические свойства препаратов и снижать побочные эффекты. Среди преимуществ метода - точность воздействие на определенные участки молекулы, упрощенная схема синтеза.
"Разработка найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств, разработке новых противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях", - добавили в пресс-службе.
По словам ректора ТГПУ Константина Подрезова, научно-исследовательские работы ведутся в рамках программы "Приоритет 2030" совместно с индустриальным партнером вуза.
"У нас сложилось эффективное сотрудничество с Тульской фармацевтической фабрикой в части импортозамещения лекарственных препаратов. Наши ученые разрабатывают субстанции, необходимые для изготовления стратегически значимых лекарственных средств, а также участвуют в регистрации новых лекарств в Минздраве РФ", - приводит пресс-служба его слова.
Первый заместитель губернатора - председатель облправительства Михаил Пантелеев отметил, что по инициативе главы региона Дмитрия Миляева создаются современные условия для успешного развития науки и Тульская область одной из первых реализует собственную госпрограмму научно-технологического развития.
"Правительство Тульской области совместно с промышленными партнерами открывает новые лаборатории, которые становятся центрами инноваций и передовых исследований. Эти инициативы позволяют нашим ученым делать новые открытия в различных областях науки и внедрять их в производство", - добавил он.