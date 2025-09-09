Ученые раскрыли долгосрочное влияние урагана «Сэнди» на здоровье

Разрушения после урагана «Сэнди» давно устранены, но его последствия для здоровья людей оказались долговременными. Крупное исследование показало, что пожилые жители затопленных районов Нью-Джерси в течение пяти лет после катастрофы на 5% чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые связывают это с хроническим стрессом и социальными трудностями.

Проанализировав данные более 120 тысяч пожилых американцев, ученые обнаружили шокирующий факт: риск сердечно-сосудистых заболеваний в затопленных районах Нью-Джерси оставался повышенным в течение пяти лет после урагана «Сэнди». Главными причинами названы физический и эмоциональный стресс, а также снижение доступа к медицинской помощи в бедных сообществах, пишет faktom.ru.

