Какие два продукта способны снизить холестерин

Исследователи изучили влияние темного шоколада и миндаля на факторы риска развития ишемической болезни сердца. В частности, на уровень холестерина в крови.

Материал об этом был опубликован в Journal of the American Heart Association. Как оказалось, употребление темного шоколада в сочетании с миндалем способно снизить уровень "плохого" холестерина за четыре недели. Эффект достигается за счет орехов, подчеркнули специалисты.

"Исследование показало, что употребление миндаля само по себе снижает уровень вредного холестерина на семь процентов, и этот показатель остается неизменным при употреблении миндаля в сочетании с хорошим темным шоколадом", - передает Mirror со ссылкой на ученых.

Сообщается, что в работе приняли участие несколько десятков человек в возрасте от 30 до 70 лет.

Руководитель исследования Пенни Крис-Этертон отметила:

"Сочетание улучшает липидный профиль. Но в качестве дополнительного источника пищи - если это замена вредным десертам".

Она указала, что особенно опасны для сердца десерты, где присутствуют вредные жиры и добавленный сахар. Например, пончики.

Она также подчеркнула, что лакомство с миндалем "снижает риск ишемической болезни сердца" при соблюдении суточной нормы калорий. Поэтому важно умеренное потребление продуктов.

Кроме того, в миндале содержится "витамин молодости" Е, обладающий антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению из организма свободных радикалов и предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Как распознать первые признаки атеросклероза, ранее объяснил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев. Боль в икроножных мышцах, которая возникает при ходьбе, нельзя игнорировать, подчеркнул врач.

Если такая боль быстро проходит в состоянии покоя, то это также указывает на возможное поражение сосудов.