Разработан ультразвуковой шлем для глубокой стимуляции мозга

«Эквивалентом для пациентов с болезнью Паркинсона было бы воздействие на область моторного контроля для исчезновения тремора», — добавила профессор.

Шлем стал плодом более десяти лет работы ученых Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета, которые совместно создавали шлем и интегрировали его с МРТ-сканером.

«Когда мы начали проект, я была беременна дочерью. Сейчас ей 12. Надеюсь, первые клинические применения мы увидим еще до того, как она поступит в университет», — сказала Стагг.

Команда уже готовится испытать систему на областях мозга, связанных с болезнью Паркинсона, шизофренией, восстановлением после инсульта, болью, депрессией и другими состояниями.

Сам шлем уникален. Сейчас для его навигации нужен аппарат МРТ, но с помощью ИИ появится возможность запрограммировать устройство на автономную работу, что позволит пациентам использовать его дома.

Исследования будут продолжаться, а «долгосрочная цель — превратить систему в практичный клинический инструмент, который в будущем сможет дополнить или даже заменить инвазивные имплантаты мозга», подытожила Элли Мартин из UCL, одна из разработчиков.