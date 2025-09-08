Поможет ли пересадка органов дожить до 150 лет

Сегодня трансплантология в России достигла существенных успехов, однако пересадкой органов генетически модифицированных животных в стране пока не занимаются, сказал НСН Михаил Каабак.

Сегодня в России успешно выполняется трансплантация органов, однако она нужна в первую очередь, чтобы помочь выжить больному человеку, а не продлить жизнь здоровому. Об этом НСН заявил врач-трансплантолог Михаил Каабак.

После того как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине затронули идею продления жизни до 150 лет с помощью трансплантации органов, журналисты поинтересовались у ученых и врачей, есть ли у этой мысли реальная основа. По словам специалистов, органные трансплантации действительно спасают миллионы жизней, однако сопряжены с серьезными рисками: операция тяжело переносится, а препараты для подавления иммунитета повышают риск инфекций и осложнений. Каабак отметил, что в России метод рассматривают пока только в контексте помощи больным пациентам.

«Выращивать органы получается не очень, в России вообще этим не занимаются. Если речь идет о ксенотрансплантации — использовании органов генетически модифицированных животных для трансплантации, то этим занимаются в США, в Китае, в Японии, но не в России. Обычную пересадку в России, конечно, делают, но сомневаюсь, что таким образом можно продлить жизнь здоровому человеку. Пересадка нужна для того, чтобы помочь жить больному человеку. Но это одна из хороших методик для продления жизни. Успехи, безусловно, есть, и они весьма значимые», — сказал Каабак.

Ранее Каабак заявил, что пересадить можно практически все органы, но проводить эту процедуру не нужно, если речь не идет о спасении жизни людей.