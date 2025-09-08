Названа неочевидная причина развития слепоты

Легочный фиброз может стать причиной ухудшения зрения из-за системного снижения уровня кислорода в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказал офтальмолог Стивен Ханнан (Каледонский университет в Глазго).

© Газета.Ru

Эксперт объяснил, что легочный фиброз — это патологический процесс, при котором нормальная, функциональная легочная ткань замещается соединительной. К образованию рубцовой ткани могут приводить пневмония, бронхит, ХОБЛ, туберкулез, вдыхание загрязненного воздуха, аутоиммунные заболевания и тяжелая коронавирусная инфекция.

«При повреждении легочной ткани затрудняется дыхание и снижается количество кислорода, поступающего в кровь. Такое кислородное голодание не только вызывает одышку, кашель, усталость и слабость, но и вредит здоровью глаз», — объяснил доктор Ханнан.

По словам врача, системное снижение насыщенности кислородом нарушает работу сетчатки и зрительного нерва, что со временем может привести к ухудшению зрения.

«Изменения зрения, вызванные фиброзом легких, могут варьироваться от помутнения зрения до повреждения сетчатки в тяжелых случаях. Недостаток кислорода в организме также может привести к видимым изменениям кровеносных сосудов в глазах: они могут стать более заметными и темными», — предупредил офтальмолог.

Врач добавил, что лечение легочного фиброза с помощью кортикостероидов может повышать риск развития катаракты — офтальмологического заболевания, при котором происходит помутнение хрусталика глаза.