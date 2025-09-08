Эксперт рассказал, сколько лет может прожить мозг

Мозг может жить 150 лет. Также «огромный запас прочности» есть у печени и некоторых других человеческих органов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор журнала «Медицина» Кирилл Данишевский.

«У мозга, у печени и ещё нескольких органов огромный запас прочности. Я думаю, что мозг может жить 150 лет в принципе, если всё остальное тело выживет. Но в теле 90% органов к 120 годам, даже у самых здоровых, даже у этой француженки Жанны Луизы Кальман [единственный человек, чей документально подтверждённый возраст на момент смерти превышает 120 лет — прим. ГМ] они уже настолько постарели, что там нужно менять всё тело. Может быть, мозг пересадить в новое тело — единственный вариант [продления жизни — прим. ГМ]».

Ранее доктор медицинских наук Кирилл Данишевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о нежелании «простых людей» жить вечно.