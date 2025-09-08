Стало известно, как фитнес-игры влияют на мозг носителей деменции

Европейские нейрофизиологи обнаружили, что так называемые фитнесс-игры, объединяющие физическую активность и компьютерные игры на внимание и память, значительно замедляют развитие ранних форм деменции и вызывают позитивные перемены в структуре мозга их носителей. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).

"Мы выявили позитивные перемены в структуре гиппокампа, передней поясной коры и префронтальной коры у пациентов, участвовавших в фитнесс-играх, тогда у больных из контрольной группы объем этих отделов мозга продолжал сокращаться. Данные регионы мозга играют важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний - к примеру, сокращение объема гиппокампа считается одним из первых признаков развития деменции", - пояснил профессор ETH Элинг де Брюин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор де Брюин и друние ученые уже несколько лет изучают, как различные фитнесс-игры, которые многие врачи рекомендуют пациентам с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции, влияют на работу мозга этой категории пациентов и их когнитивные способности и память. Четыре года назад им удалось показать, что эти игровые тренировки одновременно улучшили и когнитивные способности, и физическую готовность пациентов с тяжелыми формами деменции.

Недавно исследователи провели аналогичные наблюдения среди четырех десятков пациентов на восьмом десятке лет жизни, у которых были выявлены легкие или начальные формы деменции. Ученые предложили половине добровольцев каждый день тратить по полчаса на фитнесс-игры, для чего исследователи выдали участникам эксперимента специальные коврики, позволявшие управлять работой компьютера или приставки при помощи серий шагов или касаний ступнями.

Через 12 недель профессор де Брюин и другие исследователи подвели итоги эксперимента и сравнили, как изменились когнитивные способности и структура мозга у играющих пациентов и больных из контрольной группы. Эти замеры показали, что фитнесс-игры действительно улучшили работу памяти и повысили стойкость добровольцев к стрессу, что также сопровождалось позитивными переменами в структуре мозга и замедлением уменьшения его объема.

Как отметил профессор де Брюин, степень выраженности позитивных когнитивных эффектов напрямую отражала то, насколько сильно поменялась структура мозга пациентов, что говорит о наличии прямой причинно-следственной связи между этими переменами. Более длительные и масштабные эксперименты с участием носителей легких и ранних форм деменции помогут подтвердить это открытие, подытожили исследователи.