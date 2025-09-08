Ученые предложили лечить рак холодной плазмой

Холодная плазма может уничтожать опухолевые клетки не только на поверхности, но и в глубине тканей. К такому выводу пришли ученые из Института физики плазмы имени Лейбница (INP). Их работа опубликована в журнале Trends in Biotechnology (TrendBio).

© Газета.Ru

Плазма представляет собой ионизированный газ, насыщенный активными частицами кислорода и азота. Эти нестабильные молекулы живут всего доли секунды, но успевают влиять на процессы внутри клеток. Именно они определяют, сможет ли опухоль продолжать расти или начнёт разрушаться.

Чтобы понять, как именно плазма воздействует на ткани, исследователи создали трехмерную модель рака поджелудочной железы из гидрогелей. Такой подход позволил проследить, какие молекулы проникают в глубь опухолевой ткани и что именно запускает гибель клеток.

Оказалось, что особенно сильный эффект оказывает пероксинитрит: он способен проникать на глубину до нескольких миллиметров. А вот перекись водорода, на которую раньше возлагали ключевую роль, показала минимальное значение — даже после ее удаления воздействие плазмы не ослабевало.

Ученые также проверили работу холодной плазмы в условиях, приближенных к клиническим. В модели хирургической раны обработка остатков опухоли приводила к заметному уничтожению клеток, в том числе тех, что уже начали распространяться в соседние ткани. Это открывает перспективу применения технологии для снижения риска рецидивов после операций.

Как отмечает руководитель программы по плазменной медицине в INP профессор Сандер Бекешус, понимание того, какие именно молекулы оказывают решающее воздействие, позволит точнее настраивать медицинские устройства и расширять возможности плазменной терапии при разных видах рака.