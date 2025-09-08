Иммунолог рассказал, какие вирусы угрожают человечеству

О первом завозном случае лихорадки чикунгунья в России стало известно 29 августа. Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где находился на отдыхе. В Китае лихорадкой уже инфицированы больше 80 тысяч человек. Может ли тропический вирус привести к новой пандемии? Об этом в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал эксперт по общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков.

Впервые вирус чикунгунья был выявлен в 1952 году в Танзании. Спустя почти пять десятилетий, в 2005 году, он стал причиной масштабной эпидемии на островах Индийского океана, где заразились около 500 тысяч человек. И до сих пор именно теплые азиатские и африканские страны являются эндемичными (свойственными определенной географической местности. — «ВМ») районами для тропического вируса. Но в последнее время случаи заражения начали выявлять в европейских странах, а теперь — и в Китае. Доберется ли вирус до нашей столицы, рассказал иммунолог Николай Крючков.

— Николай, сейчас в Китае пик заболеваемости чикунгуньей — лихорадкой, которую переносят комары. Некоторые из этих видов обитают и у нас, особенно в регионах с субтропическим климатом. Можем ли и мы заразиться экзотической болезнью?

— В Китае пик уже пройден. У них пошли первые недели, когда кривая заболеваемости начала спадать. И меры, которые предпринимаются китайскими властями, в целом достаточны. Основные усилия направлены на борьбу с комарами. Такую инфекцию, в принципе, легче победить, чем, скажем, COVID-19, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через переносчиков.

Что касается рисков для России, то переносчиками лихорадки являются два вида комаров — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Один из них у нас, скорее всего, есть в южных регионах, но он не так широко распространен. Для того чтобы произошли вспышка и закрепление возбудителя на территории, нужно соблюдение целого ряда условий. Безусловно, вероятность не нулевая, но предпосылок к тому, чтобы в нашей стране возникла вспышка заболевания с последующим закреплением, я пока не вижу. Ведь, во-первых, в Китае чикунгунья распространилась на малонаселенных территориях, а во-вторых, в центральной провинции Китая, не граничащей с Россией, и прямых рейсов в нашу страну оттуда нет.

К слову, Китай вообще не лидер по заболеваемости чикунгуньей. Больше всего случаев выявлено в Бразилии — около 180 тысяч из 240 тысяч зарегистрированных в мире. Недавно вспышка была зафиксирована на Шри-Ланке. Эта лихорадка также распространена в Индии, некоторых африканских странах, островных территориях Франции. Что касается Китая, то вспышка необычная для этой территории, но локальная.

— Вирус передается только через комариные укусы?

— Абсолютно верно! Не через чиханье или кашель, а только через укусы зараженных комаров определенных видов.

— А московский комар может стать переносчиком, если укусит зараженного туриста?

— Нет, потому что московские комары не относятся к тем видам, которые переносят этот вирус. А те, что переносят, не распространены в столице!

Другое дело, что ареал распространения вирусов в нашем полушарии расширяется с юга на север из-за глобального потепления. И ряд экзотических для России инфекций сейчас становятся типичными. Это, например, лихорадка Западного Нила и крымская геморрагическая лихорадка, которые вспыхивают в отдельных регионах. В Южной Европе появились заболевания, которых не было 10–15 лет назад. Так что, возможно, что через 10–15 лет ареалы распространения этих комаров расширятся и лихорадка будет вспыхивать и на территории нашей страны. Но не сейчас!

— А можно ли защититься от вируса, если предстоит поездка в Китай или Бразилию?

— Можно. Самый лучший способ — вакцинация, но в России такой вакцины нет. А в мире существуют вакцины двух типов: во-первых, ослабленная живая вакцина. Она рекомендована туристам от 18 и где-то до 65 лет. Во-вторых, вакцина на основе вирусоподобных частиц. Она более безопасная, подходит даже пожилым и детям с 12 лет.

Что касается других способов, то они стандартны. Это одежда с длинными рукавами, брюки, закрывающие щиколотки, противомоскитные сетки на входных дверях и окнах, а также репелленты. А с точки зрения общих мер важно проводить специальные антикомариные мероприятия, среди которых важнейшим является обработка стоячих водоемов — небольших озер, прудов и карьеров. Стоячая вода — главное место размножения комаров.

В Китае сейчас активно обрабатывают водоемы и вводят карантин на зараженной территории. И это очень правильно. Важно изолировать уже зараженных людей, чтобы комары их не кусали и не распространяли вирус дальше. К слову, вероятность заражения при укусе хоть и высокая, но не стопроцентная.

— Как лечится эта лихорадка?

— Никаких специфических противовирусных препаратов не существует, поэтому лечится она в основном симптоматически. В подавляющем большинстве случаев течение легкое, поэтому достаточно просто сбивать температуру, много пить и соблюдать постельный режим.

Часто при чикунгунье встречаются сильные боли в суставах и мышцах даже в ранний период заболевания. Поэтому, чтобы снизить их интенсивность, можно принимать анальгетические средства. Ну а в случае тяжелого течения болезни пациента необходимо госпитализировать, но такие случаи довольно редки.

— А есть ли осложнения у переболевших чикунгуньей?

— Редко, но бывают такие серьезные осложнения, как энцефалит или поражение сердечной мышцы. Но самый частый долгосрочный симптом — боли в суставах. Они могут длиться недели или даже месяцы. Однако большинство людей переносят болезнь относительно легко, чаще всего даже без выраженного болевого синдрома, и после выздоровления получают иммунитет на 10–15 лет.

— Вы сказали, что из-за глобального потепления расширяется ареал распространения специфических инфекций. А могут ли из-за таяния вечной мерзлоты «проснуться» древние вирусы?

— Это вполне возможно. И я бы в первую очередь говорил не о древних, а о вполне актуальных вирусах. Например, могут появиться новые штаммы птичьего гриппа или коронавируса. А помимо них, есть целый ряд инфекций, которые могут вызвать пандемию или крупные эпидемии. Это и геморрагические лихорадки, вроде вируса Зика, Нипах и лихорадки Денге. Кстати, они тоже переносятся комарами. А та же денге гораздо более заразна, чем чикунгунья. Чуть менее вероятно, что таяние мерзлоты приведет к появлению тех инфекций, которые мы сейчас не наблюдаем. Это вирусы, характерные для животных, и те, что законсервировались в вечной мерзлоте на очень больших глубинах. Они могут ожить при разморозке.

Так, за последние 15 лет ученые нашли вирусы, о которых до этого ничего не было известно, вроде группы гигантских вирусов*. Правда, они для человека не опасны. Но там может быть и что-то другое. А еще много чего интересного можно обнаружить в скотомогильниках, которые люди в свое время закапывали не очень глубоко, уповая на консервационный эффект вечной мерзлоты.

Сейчас происходит разморозка верхних слоев мерзлого грунта, поэтому есть риск, что что-то может попасть в атмосферу. Все эти риски вписываются в концепцию «болезни X» — условного обозначения гипотетического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Об этом много говорили в ВОЗ. Речь идет о том, что мы можем столкнуться с тем, чего не ожидаем.

— А можно ли разрушительную энергию вирусов поставить на службу человечеству?

— Конечно, и это уже делается! Например, вирусы используются для создания бактериофагов — препаратов, убивающих бактерии в кишечнике. Для целого ряда кишечных инфекций использование бактериофагов — один из самых эффективных способов лечения.

Кроме того, вирусы уже давно применяют в лечении онкологических заболеваний, чтобы активировать иммунную систему. Дело в том, что опухоль — это не просто некий набор низкодифференцированных неконтролируемо размножающихся клеток. Это биологически активный субстрат, который имеет много функций. Так, он особым образом модифицирует работу иммунной системы вокруг себя, ослабляя ее. Введенный в опухоль онколитический вирус может подавить активность опухоли и вызвать воспаление. В ответ иммунная система начнет атаковать участок, где находится опухоль. Но этот способ имеет много нюансов, например, определенные вирусы работают против определенных опухолей. Так что нельзя считать это панацеей против онкологии. Кроме того, вирусы используются в генной терапии и вакцинологии. Так, вакцина против ковида — это живые вирусы, которые не размножаются.

— А какой вирус на сегодняшний день считается самым опасным?

— На индивидуальном уровне самый опасный — это вирус бешенства и ряд гемморрагических лихорадок, вроде Марбурга, летальность которого варьируется от 24 до 88 процентов. При вирусе Эбола этот показатель составляет от 25 до 90 процентов, в зависимости от штамма. А с точки зрения общественного здоровья один из самых заразных вирусов — ВИЧ. Человек может жить с ним долго и инфицировать других людей. А если говорить о пандемических вирусах, то это птичий грипп и коронавирус.

ДОСЬЕ

Николай Александрович Крючков — вpaч-иммунoлoг, кандидат медицинских наук. Окончил СтГАУ по специальности «лечебное дело», защитил кандидатскую на тему «Разработка модели LgE-зависимой брoнхиaльнoй acтмы на лабораторных мышах с использованием аллергена пыльцы тимофеевки» в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. Эксперт по общественному здоровью.

КСТАТИ

Вирусы были открыты в конце XIX века благодаря работам российского микробиолога Дмитрия Ивановского и голландского ученого Мартина Бейеринка. В 1892 году Ивановский обнаружил, что сок из листьев табака, зараженных болезнью «табачная мозаика», остается заразным для здоровых растений, несмотря на фильтрацию. Ученый использовал керамический фильтр Шамберлана, через который пропускал сок из зараженных листьев. По идее, благодаря мелким порам бактерии должны были остаться на фильтре, но этого не произошло. Это наблюдение подтолкнуло молодого ученого к предположению о существовании других микроорганизмов. Вскоре Ивановский выяснил, что мозаичная болезнь табака вызывается микроорганизмами, которые значительно меньше бактерий. Он назвал их вирусами. А спустя шесть лет независимо от Ивановского аналогичные результаты получил голландец Мартин Бейеринк.

В ТЕМУ

Комары переносят огромное количество вирусов. В их числе:

Лихорадка Западного Нила. Это природно-очаговая арбовирусная инфекция, которая передается через укусы кровососущих комаров;

Японский энцефалит. Относится к группе вирусов, вызывающих лихорадку Денге и желтую лихорадку. Передается от зараженных свиней и птиц к человеку через укусы комаров;

Лихорадки, вызываемые вирусами группы калифорнийского энцефалита. К ним относятся лихорадки Инко, Тягиня и Хатанга;

Лихорадки Батаи, Синдбис, карельская и Леса Семлики (эндемичные для России). Вызывают тяжелую лихорадку и ряд осложнений;

Лихорадка Денге, или, как ее еще называют, «тропическая лихорадка». В Россию эту инфекцию завозят туристы, возвращающиеся из Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, с Карибских островов, из Центральной Америки и Африки.

СПРАВКА

Название «чикунгунья» происходит от слова на языке маконде, которое означает «искривленный», что отражает характерную походку больных, возникающую из-за поражения суставов.

© Вечерняя Москва

*Гигантский вирус — группа очень крупных вирусов, которые можно рассмотреть под световым микроскопом. По размерам они не уступают бактериям, из-за чего при обнаружении сначала были отнесены к грамположительным бактериям. Гигантские вирусы поражают крошечные организмы, такие как водоросли и амебы, обитающие в водных путях мира, хотя могут обитать и на суше.

«Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, с какими последствиями может столкнуться человек после перенесенной лихорадки.