Названы 17 популярных лекарств, разрушающих печень

Крупное исследование в США выявило скрытую опасность распространенных лекарств, которые ранее считались безопасными. Семнадцать препаратов связаны с резко возросшим риском тяжелого повреждения печени, требующего госпитализации.

© runews24.ru

Американские ученые, проанализировав данные почти 8 миллионов пациентов, составили список из 17 лекарств, значительно повышающих риск острого повреждения печени. Важно, что большинство из них не числились в перечне гепатотоксичных.

Если вы принимаете метронидазол, антибиотики фторхинолоны или другие препараты, стоит быть внимательнее. Новые данные показали их связь с повышенным риском госпитализации из-за повреждения печени, сообщает pronedra.ru.

