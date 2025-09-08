В России создают тест для оценки рисков при синдроме отмены алкоголя

Специалисты Сеченовского университета получили грант на создание теста для ранней диагностики риска развития осложнений при синдроме отмены алкоголя с помощью оценки особенностей внеклеточных везикул в крови. Исследования уже начались, об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

© Газета.Ru

Малые внеклеточные везикулы – это мельчайшие, меньше 200 нанометров, пузырьки, которые выделяются клетками и циркулируют в различных средах организма. Клетки «складывают» в эти пузырьки белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Эти «грузы» могут передавать сигналы или менять активность тех или иных генов. Например, везикулы известны как способ транспортировки медиаторов от одного нейрона к другому. Они также легко проникают через гематоэнцефалический барьер и попадают в кровь.

«Циркулирующие в периферической крови везикулы раньше считались побочным продуктом жизни клеток, с помощью которого они избавляются от ненужных веществ. Но сейчас все больше исследований показывает, что клетки используют внеклеточные везикулы, чтобы передавать информацию друг другу. Благодаря этому по концентрации и составу везикул в будущем можно будет узнать, что происходит в головном мозге, взяв для анализа венозную кровь», – рассказал ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Всеволод Северцев.

В Сеченовском Университете совместно с коллегами из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН изучают везикулы в организме людей с синдромом зависимости от алкоголя, биполярным расстройством, депрессией, атипичной депрессией и другими расстройствами.

«Мы берем кровь, выделяем из нее малые внеклеточные везикулы, специфические именно для головного мозга и изучаем их характеристики. Мы ищем в этих везикулах белки, стимулирующие или подавляющие воспаление, оцениваем активность ферментов, связанных с гибелью клеток, и некоторые другие показатели. В результате мы сможем понять, какие везикулы в какой концентрации и с какими «грузами» присутствуют в крови в норме, а какие – при патологии», – рассказал ассистент кафедры.

Цель ученых – найти маркеры, которые характерны для того или иного психического расстройства. Ученые уже установили, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, значительно меньше везикул, содержащих такой белок как нейролигин-3 (NLGN3), чем у здоровых добровольцев. В перспективе могут быть разработаны и новые подходы к лечению таких расстройств.