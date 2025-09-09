Назван фактор, ускоряющий развитие деменции

Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета впервые доказали, что высокие концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе не только повышают риск болезни Альцгеймера, но и усугубляют течение ее симптомов. Работа опубликована в журнале JAMA Neurology.

Мелкодисперсные частицы (PM2.5) имеют размеры менее 2,5 мкм — это вдвое меньше толщины нити паутины. Источником могут быть выхлопные газы автомобилей, дым от лесных пожаров, промышленные выбросы или строительная пыль. Попадая в организм при вдыхании, такие частицы способны проникать в кровь и вызывать системные повреждения.

При анализе посмертных образцов мозга более чем 600 человек с болезнью Альцгеймера выяснилось: у тех, кто жил в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха хотя бы в течение одного года, наблюдалось более выраженное накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка — ключевых патологических признаков заболевания. У этих пациентов также отмечалось более быстрое ухудшение когнитивных и функциональных способностей: памяти, речи, способности к принятию решений и самостоятельному уходу за собой.

«Исследование показывает, что загрязнение воздуха не просто увеличивает риск деменции — оно реально ухудшает течение болезни Альцгеймера», — подчеркнул Эдвард Ли, доктор медицины и философии, директор Института старения Пенсильванского университета.

По расчетам ученых, каждый дополнительный микрограмм PM2.5 на кубический метр воздуха повышал вероятность большего накопления амилоида и тау-белка на 19%.