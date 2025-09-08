Обнаружена неочевидная польза «Оземпика»

Популярный препарат семаглутид, известный под торговыми марками Ozempic и Wegovy, может помочь не только в борьбе с ожирением, но и с наркотической зависимостью. Исследование ученых из Университета Гетеборга и Университета Пенсильвании показало: у крыс, получавших семаглутид, желание употреблять кокаин снижалось более чем на четверть, а после периода воздержания стремление вернуться к наркотику падало на 62 процента. Работа опубликована в European Neuropsychopharmacology (EN).

Семаглутид относится к классу препаратов — агонистов рецепторов GLP-1, которые уже изменили подход к лечению ожирения и диабета. Ранее этот же препарат демонстрировал способность уменьшать тягу к алкоголю, а теперь впервые подтвержден его потенциал в терапии кокаиновой зависимости.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет об экспериментах на животных, но результаты открывают перспективу для клинических испытаний на людях. Сейчас эффективных фармакологических средств для лечения кокаиновой зависимости не существует, поэтому семаглутид может стать важным прорывом в наркологии.

Ранее ученые выявили, что препараты класса GLP-1 обладают не только эффектом снижения веса и контроля уровня сахара, но и выраженными противовоспалительными свойствами. Кроме того, исследования показали их положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: снижение риска инфарктов и инсультов, улучшение работы сосудов и уменьшение нагрузки на сердце