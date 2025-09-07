Ученые узнали, как жировые клетки вредят сердцу

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) — самая распространенная форма сердечной недостаточности. Сердце продолжает качать кровь, но не расслабляется и плохо наполняется, что похоже на «жесткий шарик», который не растягивается. Из-за этого жидкость может скапливаться в лёгких, животе или ногах.

Ранее главной причиной считалось высокое давление, но новые исследования указывают на скрытого «виновника» — внутренний жир вокруг органов, включая сердце. Этот жир выделяет химические вещества — адипокины, которые вызывают воспаление, повышают давление и мешают сердцу расслабляться.

Некоторые лекарства могут исправлять ситуацию не напрямую, а «перепрограммируя» жир, возвращая адипокины к защитной роли. Уже существуют препараты, которые помогают смещать баланс адипокинов в пользу здоровья сердца.

Исследователи отмечают, что показатель индекса массы тела не всегда отражает опасный внутренний жир. Более точный способ — соотношение обхвата талии к росту: в норме оно меньше 0,5. У большинства пациентов с HFpEF этот показатель выше 0,5−0,6, даже если индекс в норме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.