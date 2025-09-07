Пациенты высказались о месте ИИ в медицине

Новое исследование Мюнхенского технического университета (TUM) показало, как пациенты по всему миру относятся к использованию искусственного интеллекта в здравоохранении. В опросе участвовали 13 806 человек из 43 стран.

© Ferra.ru

В целом большинство (57,6%) положительно оценивают медицинский ИИ. Мужчины оказались немного более оптимистичными, чем женщины. Те, кто хорошо знаком с технологиями, чаще доверяют ИИ: среди «экспертов» положительно отозвались 83,3%, а среди тех, кто почти не знает об ИИ, лишь 38%.

Интересно, что тяжело больные пациенты настроены гораздо более скептически. Более четверти из них выразили крайне негативное отношение к медицинскому ИИ, тогда как среди здоровых такие ответы встречались редко.

Интересно, что пациенты параллельно хотят, чтобы ИИ лишь помогал врачам, а не заменял их. Так, 68% поддержали использование ИИ для «второго мнения», 59% — для анализа снимков, а 55% — для диагностики рака. И только 4,4% согласны на диагноз, поставленный исключительно ИИ.

Особое значение для пациентов имеет прозрачность: 70% хотят видеть, как именно система пришла к выводу, даже если это снизит точность.