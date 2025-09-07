Ученые выяснили, почему у курильщиков возникает рак поджелудочной

Ученые из Онкологического центра Рогеля (США) выяснили, что у курильщиков рак поджелудочной железы ускоренно развивается из-за специфической реакции иммунной системы на токсины сигаретного дыма. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery (CDis).

© Газета.Ru

В экспериментах на мышах исследователи показали, что токсичные вещества из сигарет изменяют поведение опухолей: они становятся больше и быстрее метастазируют. При этом у животных с ослабленной иммунной системой канцерогены не вызывали такого эффекта, что указывает на ключевую роль иммунных клеток в развитии болезни.

Особое значение имеют Т-регуляторные клетки (Tregs), которые вырабатывают белок интерлейкин-22 (IL-22) и подавляют естественную противоопухолевую защиту организма.

«Когда мы удалили все Tregs-клетки у этих мышей, сигаретный дым потерял способность стимулировать рост опухоли», — отметил руководитель исследования профессор Френкель.

Результаты подтвердились и при анализе человеческих клеток, включая образцы пациентов с раком поджелудочной железы. У курильщиков таких клеток оказалось значительно больше, чем у некурящих. Также выяснилось, что ингибитор, блокирующий токсичные соединения из сигарет, уменьшал размер опухолей.

Ученые полагают, что подавление чрезмерно активных Т-регуляторных клеток может разблокировать естественный иммунный ответ организма и повысить эффективность современных методов иммунотерапии, которые пока мало помогают при раке поджелудочной железы. Однако для внедрения новых подходов необходимы дальнейшие исследования.

По данным экспертов, рак поджелудочной железы остается одним из самых сложных для лечения видов. Симптомы заболевания часто «маскируются» под другие патологии. Чаще всего рак поджелудочной диагностируют у людей старше 75 лет, однако он может возникнуть и в более молодом возрасте.