От старости спасет нейросеть: когда человечество найдет эликсир молодости

Зарубежные ученые заявляют: наука стоит на пороге победы над старением. И случится это уже в течение 15 лет! Главным инструментом в борьбе с морщинами станут... нейросети. «Вечерняя Москва» выяснила, какие препятствия стоят на пути исследователей, стремящихся создать лекарство от старости.

Американский иммунолог уверен, что уже через 10–15 лет появятся технологии, позволяющие вернуть 80-летних людей в биологическое состояние 20-летних.

Попытайтесь выжить в этот отрезок времени. Если вы протянете 10 лет, вам будет даровано еще 5, а если проживете 15 лет, получите в подарок еще 50, потому что к тому моменту мы решим проблему старения, — заверил ученый.

Громкие заявления Дерьи не беспочвенны. Ранее он успешно использовал искусственный интеллект, чтобы предсказать результаты комплексного исследования, направленного на борьбу с лимфомой.

Есть нюанс

Скептики в научном сообществе задаются вопросом: насколько такая перспектива достижима и что значит «остановить старение» на практике? Эксперты признают: потенциал искусственного интеллекта колоссален. ИИ способен сократить время доклинических исследований с числа лет до недель, ускорив создание «молекул молодости». Однако главное препятствие лежит не в области открытий, а в области их внедрения.

Дерья, будучи исследователем, упускает из виду клинические испытания, — отмечает биофизик и футуролог Игорь Артюхов в разговоре с корреспондентом «ВМ». — Даже если мы завтра найдем чудо-средство, вся цепочка тестов на безопасность и эффективность никуда не денется.

По его словам, эта процедура занимает в среднем 10 лет и требует инвестиций в миллиарды долларов. Именно здесь, в «долине смерти», между открытием и поставкой в аптеки, теряются многие перспективные препараты. Фармакологические компании просто не станут продвигать терапии, не сулящие колоссальных прибылей, что ставит крест на многих открытиях.

Понимаете, это не заговор, а следствие консервативной бюрократической системы медицины, построенной на принципе «не навреди», — подмечает Артюхов. — В результате лекарства от старения или рака могут уже существовать в лабораториях, но никогда не дойти до пациентов.

Комплексный подход

Как отмечает биофизик в беседе с «ВМ», старение — не единый процесс, а комплекс взаимосвязанных механизмов. Иммунная система играет двойную роль: с возрастом она ослабевает, но провоцирует системные воспаления. Не факт, что решение одной проблемы не остановит другие.

Механизмы старения тесно переплетены между собой: они усугубляют и запускают друг друга, создавая кумулятивный эффект. Со временем их накапливается так много, что организм исчерпывает ресурсы и теряет способность бороться за выживание, — подмечает футуролог. — Иммунные процессы играют в этом одну из ключевых ролей, но далеко не единственную.

ФАКТ

В мире существуют «голубые зоны» — места с рекордной концентрацией долгожителей: остров Икария в Греции, Окинава в Японии, итальянская провинция Нуоро, калифорнийский город Лома-Линда и костариканский полуостров Никоя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

