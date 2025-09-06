Найдена неожиданная причина снижения иммунитета у детей

В России каждый второй ребенок болеет чаще двух раз в год, и одной из скрытых причин этого может быть загрязнение воздуха соединениями алюминия. К такому выводу пришли ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Алюминий широко используется в быту — в посуде, окнах, банках и фольге — и в этих формах безопасен. Но промышленные выбросы ТЭЦ и алюминиевых заводов содержат мелкодисперсную пыль и растворимые соединения алюминия, которые легко вдыхаются и накапливаются в организме. Именно хроническое поступление таких частиц через дыхательные пути приводит к системному ослаблению иммунной защиты.

В исследовании участвовали 156 детей 7–11 лет. У тех, кто жил в зоне промышленного загрязнения, уровень алюминия в крови оказался в 4 раза выше, а в моче — в 3 раза выше, чем у сверстников из «чистых» районов. Масс-спектрометрия показала значимое накопление металла в организме.

На фоне этого у детей выявили серьезные изменения иммунитета: активность фагоцитов («клеток-защитников») была снижена, уровень ключевых иммуноглобулинов (G, A, M) уменьшен на 17–32%, а число клеток-киллеров, отвечающих за уничтожение вирусов и опухолевых клеток, сократилось более чем в два раза. При этом увеличилось количество регуляторных Т-клеток, которые подавляют иммунный ответ.

В среднем воздействие алюминия снижало функциональную активность иммунитета у детей почти на 10%. Наиболее тревожным ученые назвали развитие избыточной сенсибилизации: организм начинал вырабатывать антитела против алюминия и связанных с ним белков, что приводило к хроническому воспалению и дальнейшему истощению защитных ресурсов.

Отдельное внимание уделили детям с вегетативными расстройствами. У них уровень алюминия в крови был на 14% выше, а маркеры повреждения нервных клеток — в 2,3 раза выше нормы. Это подтвердило нейротоксический эффект алюминия и его связь с усугублением вегетативных нарушений.