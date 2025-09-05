Создана модель для выявления бляшек при атеросклерозе

Специалисты Сеченовского университета разработали математическую модель, позволяющую выявлять нестабильные атеросклеротические бляшки с помощью анализа плазмы крови. Этот подход упрощает диагностику по сравнению с традиционным методом, требующим исследования эритроцитов.

В исследовании участвовали 52 пациента с подтверждённым атеросклерозом и 50 здоровых добровольцев. У больных выявлены значимые изменения в профиле жирных кислот, включая снижение уровня омега-3 и нарушения в работе метаболических ферментов. Также установлено, что терапия статинами не всегда обеспечивает достаточное повышение уровня омега-3.

Новая модель, адаптированная для российской популяции, позволяет не только оценивать текущее состояние пациента, но и прогнозировать эффективность лечения. Это даёт врачам возможность обоснованно назначать дополнительную терапию препаратами омега-3 при необходимости.