Ученые выяснили, что защищает от рака толстой кишки

Известно, что на риск развития онкологии влияет питание. В рамках нового исследования специалисты из Бостонского университета выяснили, может ли употребление рыбы предотвратить рак толстой кишки. Их результаты были опубликованы в The Journal of Nutrition.

Данные для проведения нового исследования были получены учёными из Исследования здоровья темнокожих женщин (BWHS). Оно проводилось с 1995 по 2021 год, и в нём участвовали 52 690 человек в возрасте от 21 до 69 лет.

Статистические анализы показали, что высокое потребление запечённой рыбы связано было у женщин со снижением вероятности развития колоректального рака на 26%. Важно, что рыба была именно запечённой, а вот связи между общим потреблением рыбы и риском этого вида рака не было. Вероятно, потому, что общее потребление включало все виды рыбы и все способы её приготовления.

При изучении локализации колоректального рака было эксперты обнаружили, что употребление большого количества запечённой рыбы связано со снижением заболеваемости раком проксимального отдела толстой кишки на 44%. Проксимальный отдел находится в правой верхней части живота.

Также исследователи заметили, что более высокое потребление омега-3 в целом и поддержание здорового соотношения омега-3 и омега-6 связаны со снижением вероятности развития рака проксимального отдела толстой кишки на 39–53%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.