Найдена связь между аутоиммунными болезнями и быстрым разложением РНК

Биологи из США обнаружили, что развитие многих аутоиммунных болезней, в том числе диабета первого типа и рассеянного склероза, сопровождается появлением мутаций, ускоряющих разложение молекул матричной РНК, играющей важную роль в считывании генов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

"Традиционно исследования матричной РНК фокусировались на изучении того, как именно формируются эти молекулы, тогда как процесс их разрушения почти не изучался. Наши расчеты показывают, что многие из мутаций, которые ранее связывались с аутоиммунными болезнями, способствуют их развитию путем снижения стабильности матричной РНК", - пояснила профессор UCLA Сяо Синьшу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, посвященного изучению вариаций в структуре генов, влияющих на стабильность связанных с ними молекул матричной РНК (мРНК). Так ученые называют "рабочие копии" генов, которые синтезируются внутри ядра клетки при чтении ДНК и используются клеточными "белковыми фабриками"-рибосомами в качестве инструкций для сборки новых белковых молекул.

Недавно ученые обнаружили в ходе наблюдений за ростом опухолевых клеток, что мутации в структуре генов, серьезно повлиявшие на стабильность мРНК в клеточной среде, могут существенным образом влиять на концентрацию и активность кодируемых ими белков и связанные с ними аспекты жизнедеятельности клеток. Это побудило специалистов создать алгоритм для поиска подобных мутаций и изучить последствия их появления.

Для получения этих сведений ученые проследили за тем, как быстро разлагались молекулы матричной РНК в 16 различных культурах человеческих клеток, после чего расшифровали их структуру и проанализировали при помощи созданного ими алгоритма то, как на стабильность мРНК влияли различные вариации в структуре этих "рабочих копий" генов. В общей сложности, биологам удалось выявить более 5 тыс. мутаций в структуре мРНК, которые негативно влияли на их стабильность.

Многие из этих вариаций, в том числе мутации в генах CCND1, CDK6, FAM114A1 и SMG7, уже известны ученым - в прошлом они связывались с развитием диабета первого типа, аллергического ринита, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, волчанки и других автоиммунных болезней. Это говорит о том, что аномально быстрое разложение молекул мРНК может играть неожиданно важную роль в развитии заболеваний, чем можно пользоваться при разработке терапий, подытожили ученые.