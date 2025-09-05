Вирусолог рассказал, какой назальный спрей поможет в борьбе с ковидом

Широко доступный назальный спрей снижает риск заражения ковидом в три раза, и ускоряет выздоровление в случае заболевании, что может препятствовать его переходу в длинный ковид. От этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Так, ученые из Саарландского университета Германии в ходе клинического исследования установили, что широко используемый противоаллергический назальный спрей Азеластин может значительно снизить риск заражения вирусом SARS-CoV-2, вывязывающим ковид.

«Этот спрей уже несколько десятилетий доступен в качестве безрецептурного средства для лечения аллергических заболеваний, цена приемлемая. Азеластин безопасен, и хорошо переносится как взрослыми, так и детьми с аллергическим ринитом», — пояснила собеседница издания.

Результаты исследования опубликованы в сентябре 2025 года в журнале JAMA Internal Medicine. В исследовании приняли участие 450 человек, разделенных примерно пополам на две группы – лечебную и контрольную. Участники лечебной группы использовали спрей Азеластин 3 раза в день на протяжении 56 дней. Участники контрольной группы использовали спрей плацебо.

Руководитель исследования профессор Роберт Бал подытожил ключевой вывод по результатам исследования. За период наблюдения 2,2% участников группы Азеластина заразились SARS-CoV-2; в группе плацебо этот показатель составил 6,7% — в три раза больше. Случаи заражения подтверждали методом ПЦР-тестирования.

Примечательно, что Азеластин продемонстрировали стабильную противовирусную активность в отношении всех протестированных вариантов SARS-CoV-2 in vitro, включая линии D614G, альфа, бета, дельта и Omicron BA.1, указали ученые.

Они также пишут, что в лечебной группе наблюдалось меньшее количество разных лабораторно подтвержденных респираторных инфекций, в том числе простудных коронавирусов,аденовирусов, вирусов парагриппа, респираторно-синцитиальных вирусов, микоплазмы пневмонии и других.

Так, в этой группе было зафиксировано снижение заболеваемости риновирусными инфекциями: только у 1,8% развилось заболевание, по сравнению с 6,3% в контрольной группе. Это важно, потому что против риновирусной инфекции нет ни вакцин, ни лекарств.

В статье также указано, что исследования in vitro свидетельствует о противовирусной активности Азеластина не только против SARS-CoV-2, но и в отношении эндемического коронавируса (то есть,укоренившегося в популяции на определённой территории при контролируемом распространении), гриппа и респираторно-синцитиального вируса.

«Что называется – «убить двух зайцев одним выстрелом» – ковид и грипп и не только. Профессор Балс сказал, что назальный спрей Азеластин может стать дополнительным легкодоступным профилактическим средством в дополнение к существующим защитным мерам, особенно для уязвимых групп, в периоды высокого уровня инфицирования или перед поездкой. Наряду с этим он подчеркнул важность дальнейших исследований, включая изучение его потенциальной эффективности против других респираторных патогенов», — уточнила вирусолог Светлана Протасова.

Следует добавить, что ранее учеными Кёльнского университета было показано, что спрей Азеластин обладает лечебным действием при ковиде, ускоряя выздоровление. Наряду с этим спрей снижает вирусную нагрузку в дыхательных путях, что может защитить от возникновения длинного ковида.

Необходима консультация врача!