Назван ранний признак болезни Альцгеймера

Согласно результатам новой научной работы, незначительные трудности с ориентацией могут указывать на болезнь Альцгеймера ещё до того, как стандартные тесты на память выявят ухудшение. В ходе этого исследования учёные провели эксперимент с участием около 100 пожилых.

Учёные обнаружили, что пожилые с субъективным снижением когнитивных способностей (SCD), то есть когда они сами чувствовали, что их память ухудшается, менее точно ориентировались в пространстве, чем их здоровые сверстники. Известно также, что люди с SCD подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.

В рамках эксперимента на добровольцев в возрасте от 55 до 89 лет надели VR-гарнитуры. Им нужно было пройти по пустой равнине в виртуальном пространстве. Также их задача состояла в том, чтобы следовать за плывущим мячом по извилистой траектории, а затем указать исходную точку. После этого они должны были повернуться и посмотреть в том направлении, в котором были в начале пути.

Несмотря на то что все участники показали нормальные результаты в стандартных тестах на память и мышление, люди с SCD постоянно допускали более серьёзные ошибки в навигации. Связаны эти трудности были не с движением, а именно с когнитивными нарушениями. Об этом сказала доктор Владислава Сеген, первый автор исследования.

Специалисты полагают, что у группы с SCD развилась дисфункция решетчатых клеток — специальных нейронов, которые помогают нам ориентироваться в пространстве, выстраивая ментальную систему координат окружения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.