Появились результаты исследования препарата против болезни Бехтерева

Новые результаты клинического исследования российского оригинального препарата "Сенипрутуг" для лечения болезни Бехтерева показали, что снижение активности заболевания у пациентов отмечалось уже после первого введения препарата и сохранялось в течение 60 недель терапии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика - компании Biocad.

"Исследование показало преимущество клинической эффективности препарата над плацебо, а также благоприятный профиль его безопасности и переносимости на 24 неделе терапии. Согласно представленным результатам, снижение активности заболевания у участников исследования отмечалось уже после первого введения препарата и сохранялось в течение 60 недель терапии", - говорится в сообщении.

Результаты были представлены 5 сентября в ходе ежегодного конгресса Лиги ассоциаций ревматологов Азиатско-Тихоокеанского региона (APLAR) в Японии.

Как пояснили в компании, в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании препарата приняли участие более 250 пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в возрасте от 18 до 65 лет.

"Исходно у всех участников была высокая, а у большинства - очень высокая активность анкилозирующего спондилита. На фоне терапии препаратом мы наблюдали устойчивую тенденцию к увеличению числа пациентов с низкой активностью или неактивным заболеванием. Число таких пациентов достигло 40% уже к 24 неделе и сохранялось в течение всего исследования", - рассказал руководитель НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ИЦиГ СО РАН Максим Королев.

Он отметил, что продемонстрировано не только уменьшение клинических симптомов, но и воспалительных проявлений, выявляемых при проведении магнитно-резонансной томографии.

"Сенипрутуг" разработан биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова и зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года. Инновационная разработка российских ученых представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования анкилозирующего спондилита. Механизм действия препарата уникален и не имеет аналогов в мире.