В России научились лечить рак пучком протонов

В Институте ядерных исследований РАН доказали эффективность суперфлэш-терапии в лечении рака. Этот метод предполагает бомбардировку раковой опухоли пучков протонов.

«В настоящее время мы активно исследуем этот подход и уже получили ряд результатов, указывающих на эффективность суперфлэш-терапии», – сообщил РИА Новости член-корреспондент РАН, директор Института ядерных исследований РАН Михаил Либанов.

Он отметил, что пучок протонов эффективен против раковых клеток, результат достигается всего за один или два сеанса.

