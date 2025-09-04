Ученые нашли общий принцип строения кораллов и кожи

Российские и французские учёные выяснили, что коралловые колонии и эпителиальные ткани — верхний слой кожи и оболочки органов — устроены по одинаковым математическим законам. Это значит, что живые системы, от клеток до целых популяций, могут следовать универсальному принципу организации.

Исследователи создали простую модель, которая с высокой точностью описывает расположение клеток в эпителиях и полипов в кораллах. Она помогает понять, как коралловые рифы реагируют на изменения климата, а также раскрывает механизмы роста и заживления тканей в биомедицине.

Эпителиальные клетки и полипы кораллов имеют форму многоугольников и плотно прилегают друг к другу. У каждого элемента есть определённое количество соседей: большинство имеет шесть, часть — пять, остальные — четыре, семь или восемь. Такое распределение объясняется тем, что элементы отталкиваются друг от друга на малом расстоянии и перестают взаимодействовать на большом, что создаёт наиболее энергоэффективную структуру.

Несмотря на огромные различия — клетки делятся каждые 20 часов, полипы — 1–2 раза в год. Полипы миллионы раз больше клеток — их расположение подчиняется одному и тому же принципу.

Это знание поможет прогнозировать, как рифы будут реагировать на климатические изменения, а также понять восстановление тканей для медицины, отметил Сергей Рошаль, руководитель проекта.