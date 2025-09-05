Создан стойкий к кислотам гидрогель для лечения рефлюкса и язвы желудка

Материаловеды из Китая и Европы разработали гидрогелевый материал, стойкий к действию желудочной кислоты и обладающий свойствами здорового слизистого покрытия пищеварительных органов. Данную разработку можно использовать для доставки лекарств и лечения язвы желудка и рефлюкса, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Cell Reports Physical Science.

"Этот гидрогель можно применять для лечения рефлюкса и язвы желудка, а также для защиты постоперационных ран от повреждений, и при этом его можно доставлять в тело больного минимально инвазивным путем при помощи эндоскопов. Проведенные нами опыты на крысах и свиньях показали, что гидрогель не только хорошо прикрепляется к поверхности тканей, но и ускоряет их заживление", - пояснила научный сотрудник Сычуаньского университета (Китай) Ли Бэй, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают ученые, развитие многих болезней пищеварительной системы, в том числе гастрит-рефлюкса и язвенной болезни, сопровождается повреждением слизистых оболочек и стенок пищевода, желудка и кишечника, что приводит к развитию хронических воспалений и язв, вызывающих большой дискомфорт для пациента. Эти повреждения могут долгое время сохраняться и усугубляться под действием желудочной кислоты и пищеварительных соков.

Для решения этой проблемы китайские и европейские материаловеды разработали новый гидрогелевый материал, который способен защитить подобные повреждения, а также постоперационные раны, от контакта с агрессивными компонентами пищеварительных соков. Ученым удалось добиться этого при помощи комбинации из трех веществ - белка ELR-IK24, таниновой кислоты и вещества HDI, органической молекулы из класса диизоцианатов.

Как объясняют исследователи, первый компонент их материала способен соединяться с ионами водорода и поддерживать вокруг себя нейтральную среду при его погружении в кислоту, тогда как таниновая кислота улучшает способность гидрогеля прикрепляться к поверхности тканей, а добавление вещества HDI в полимерную основу гидрогеля защищает его от чрезмерно быстрого разложения под действием кислот.

Благодаря комбинации этих компонентов, гидрогель не разрушается даже через неделю после погружения в кислоту, и при этом он в 15 раз превосходит уже существующие лекарства для лечения язвы и рефлюкса на базе гелей из фосфата алюминия в способности прикрепляться к тканям тела. Также он подавляет рост некоторых патогенных микробов, в том числе стафилококка и кишечной палочки, что делает его еще более привлекательным для защиты органов пищеварения, подытожили ученые.