Нейробиологи узнали, почему с возрастом угасает детская общительность

Педиатры, родители — по сути, все, кто работает с детьми, — знают, что социальные потребности ребенка меняются с возрастом. Оказывается, у этой динамики сугубо неврологическая природа.

© Телеканал «Наука»

Эксперименты на мышах показали, что нейроны AgRP в гипоталамусе играют ключевую роль в управлении социальным поведением у молодых особей — но не у взрослых. Наряду с основными потребностями выживания — голодом и поддержанием температуры тела — эти клетки регулируют социальное взаимодействие в молодости, а с возрастом эту функцию постепенно теряют.

«Это первый случай, когда у нас есть нейробиологическое открытие, которое подтверждает то, что мы уже знаем из опыта, а психологи — из наблюдений», — утверждает профессор Марсело Дитрих из Йельского университета.

Общительность — безусловно, одна из основных потребностей развивающихся млекопитающих, но она не статична, объясняет он.

«Детская общительность, сфокусированная на опекунах, превращается в интенсивную подростковую общительность со сверстниками, которая потом переходит в более взрослое социальное поведение. Мы рассмотрели эти меняющиеся потребности в активности нейронов», — продолжает исследователь.

Активность AgRP измеряли у мышей разного возраста, от отнятых от груди до взрослых особей, с использованием кальциевой визуализации и оптогенетики. Результаты исследования вышли в журнале Current Biology.

Выяснилось, что социальная изоляция сильно активирует нейроны AgRP у молодых особей, а воссоединение возвращает их активность к низким уровням. Но когда исследователи подавили активность этих нейронов у молодых изолированных мышей, они в целом стали менее общительными. Повторная активация нейронов возобновила социальные импульсы.

Однако у взрослых мышей ни одна из манипуляций с AgRP не дала эффекта, что привело исследователей к выводу: эти нейроны помогают регулировать стремление к социальному контакту в период развития, но во взрослом возрасте этот эффект сходит на нет.

«Конечно, у взрослых людей есть социальные потребности, но они другого типа. Сигналы о них не поступают в нейроны AgRP. В мозге есть другие нейроны, другие цепи, которые заботятся о взрослых потребностях», — говорит нейробиолог.

Исследователи с удивлением обнаружили, что сигналы AgRP прекращаются не в детстве, а в позднем подростковом возрасте.

«Это говорит нам о том, что эти социальные сигналы критически важны для здорового развития животного, — полагает Дитрих. — В ранней жизни у нас есть привязанность к опекунам, в подростковом возрасте мы больше общаемся со сверстниками, поэтому важно выстроить отношения с ними. Эти характеристики уникальны для млекопитающих и присутствуют почти у всех известных нам млекопитающих».

Нейроны AgRP найдены также в мозге рептилий, амфибий и рыб, где они отвечают исключительно за проблемы выживания, например регулируя чувство голода.

«Но в эволюции млекопитающих возникла потребность в связи с опекунами и сверстниками у молодых животных», — считает профессор.

Это открытие его команда сделала в 2019 году. Когда выяснилось, что отлучение мышат от матери активирует нейроны AgRP, было выдвинуто предположение, что причиной стало лишение материнского молока.