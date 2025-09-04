Ученые дали ответ, влияет ли образование на развитие болезни Альцгеймера

У людей с высоким уровнем образования память и мыслительные способности после обнаружения болезни Альцгеймера ухудшаются быстрее, чем у менее образованных. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании приняли участие 1300 пожилых людей из Англии, Германии и Франции с диагностированной болезнью Альцгеймера. Наблюдение за испытуемыми велось от 18 месяцев до трех лет, ученые измеряли их когнитивные способности с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE).

После этого исследователи применили статистический метод, чтобы выяснить, насколько быстро заболевание прогрессировало у людей с разным уровнем образования. Также учитывались другие факторы снижения когнитивных функций, такие как возраст, пол, наличие других заболеваний, тип терапии болезни Альцгеймера, страна проживания и время, прошедшее с момента постановки диагноза.

Результаты показали, что у людей с высоким уровнем образования симптомы заболевания усиливались быстрее. По словам ученых, исследование опровергает теорию о защитном эффекте так называемого «когнитивного резерва». Так называется способность мозга компенсировать повреждения нервной системы и адаптироваться к возрастающим нагрузкам благодаря гибкости нейронных связей.