Генная инженерия и долголетие: сможет ли человечество «отменить» старость

Бессмертие и вечная молодость — тема, которая волнует человечество на протяжении всего его существования. За последние годы антивозрастная медицина шагнула далеко вперед, и если еще десять лет назад борьба со старостью казалась уделом фантастов, сегодня ученые обсуждают конкретные механизмы, которые позволяют замедлить биологические часы. Юлия Юсипова, врач, специалист по антивозрастной медицине и основатель Европейского Университета Долголетия, рассказала, можно ли действительно переписать программу старения, или она неумолимо встроена в нашу ДНК.

Почему мы стареем: взгляд врача

Что такое старость? Это не просто морщины. Возрастные проблемы затрагивают все органы и системы. Износ тканей, снижение метаболизма, накопление ошибок в делении клеток, ослабление иммунитета, все это происходит на фоне определенных генетических программ.

«У человека есть группы генов, которые отвечают за поддержание молодости, репарацию (восстановление) ДНК и защиту от стрессов. Например, белки семейства сиртуинов SIRT, ген FOXO3A, энзим теломераза — основные „стражи“ молодости. Когда их активность снижается, говорят, что организм начинает стареть», — поясняет врач.

Что сегодня умеет наука

В последние годы научные лаборатории по всему миру активно изучают способы, как «отключить» процесс старения. Генная инженерия — это не просто фантазия, а уже реальный инструмент, с помощью которого удалось продлить жизнь некоторым животным, восстановить функции старых клеток и даже частично обратить вспять признаки возрастных заболеваний.

«Технологии CRISPR/Cas9 позволяют буквально „выключать“ неблагоприятные гены и стимулировать защитные: например, вмешательство в работу SIRT6 показало увеличение продолжительности жизни мышей на 10–14 процентов, а активация теломеразы замедляла деградацию тканей», — рассказывает эксперт.

Есть люди, которым повезло родиться с «генами долгожителей», но даже если вам не досталась такая генетика, современные разработки дают шанс повлиять на процесс старения. В лабораторных условиях удается продлить жизнь клеток, повысить их сопротивляемость стрессу и воспалению, замедлить накопление ошибок. Шаг за шагом ученые приближаются к тому, чтобы старость перестала быть приговором.

Генетическая эволюция

«Когда в 2010 году ученые „прочитали“ геном Оззи Осборна, миру открылось удивительное: в ДНК звезды нашли редчайшие мутации, объясняющие его феноменальную устойчивость к алкоголю, наркотикам и даже громким звукам. Специалисты компании Knome обнаружили варианты генов, связанных с метаболизмом спирта, лекарств и стимуляторов. К тому же, были выявлены изменения в генах нейрорецепторов, возможно, обеспечивающие артисту уникальную энергичность, устойчивость к ярким раздражителям и даже специфические особенности нервной системы», — говорит наш эксперт.

Исследование показало: такие мутации не единичны, каждый человек несет в себе десятки новых изменений, позволяющих адаптироваться к стрессовым условиям, образом жизни или среде, в которой он живет. Эволюция дала нам не только уникальные мутации, но и другие интересные «настройки». Например, возможность переваривать молоко во взрослом возрасте, устойчивость к высокогорному воздуху, а также и способность чувствовать себя бодрым после короткого сна (благодаря мутации в гене DEC2). Как рассказывает наш эксперт, последняя встречается настолько редко, что ею обладает менее 1 процента людей на планете. Эти счастливчики могут высыпаться за 4–6 часов без вреда для организма.

Будущее уже рядом

Будущее генной инженерии — это не только борьба с болезнями и старением, но и расширение наших природных возможностей. Юлия Осипова:

«Если наука научится влиять на генетический код, мы получим шанс не просто отсрочить старость, но и подстроить свои биологические ритмы, метаболизм и уровень активности под любой жизненный сценарий».

Можно ли полностью отменить старение — вопрос времени. Сегодня наука способна отсрочить многие возрастные процессы, а в будущем, возможно, ученые научатся перепрограммировать гены так, чтобы жить долго, активно и сохранять бодрость и энергичность в любом возрасте.

Тем, кто хочет оставаться молодым как можно дольше, уже сейчас стоит обратить внимание не только на уход за собой, но и на профилактику, поддержание метаболизма и регулярные обследования.