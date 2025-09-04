Назван продукт, в разы увеличивающий риск деменции

Регулярное употребление искусственных подсластителей может быть связано с более быстрым ухудшением памяти и других когнитивных способностей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу. Работа опубликована в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные более 12 тыс. взрослых из Бразилии в рамках многоцентрового исследования ELSA-Brasil. В течение восьми лет участников тестировали на память, скорость мышления и беглость речи. Оказалось, что у тех, кто чаще употреблял подсластители — от аспартама и сахарина до сорбита и ксилита, — когнитивные функции снижались значительно быстрее. В среднем это соответствовало «старению мозга» на 1,6 года сверх ожидаемого.

Связь была особенно выражена у людей младше 60 лет, а также у пациентов с диабетом, но наблюдалась и у здоровых участников. При этом единственным исключением оказался натуральный подсластитель тагатоза — его употребление не влияло на когнитивные функции.

«Подсластители часто воспринимаются как более здоровая альтернатива сахару, но наши данные показывают, что некоторые из них могут негативно сказываться на здоровье мозга», — отметила руководитель исследования Клаудия Кимие Суэмото.

Авторы считают необходимым продолжить исследования с использованием нейровизуализации и биомаркеров, а также изучить, какие категории населения наиболее уязвимы к влиянию подсластителей.