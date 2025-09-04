Какие черты личности повышают риск развития гипертонии

Повышенное артериальное давление связывают с инсультом, инфарктом и даже деменцией. В рамках нового исследования японские учёные выяснили, могут ли влиять на вероятность развития гипертонии ещё и черты характера.

© Ferra.ru

Специалисты провели в ходе нового исследования анализ данных более чем 7300 жителей Японии. Вошли в эту выборку 4069 мужчин и 3252 женщины. Их средний возраст составлял около 52 лет. Информацию собирали у участников в 2019-2022 годы.

Результаты показали, что люди с более высоким добросовестности (для них характерны организованность и самодисциплина) имели ниже вероятность развития гипертонии. Обладатели этой черты чаще последовательно ведут здоровый образ жизни и регулярно проходят медицинские осмотры.

© Camp Darby, flickr.com

Риск столкнуться с хроническим повышенным давление оказался больше у добровольцев с выраженной открытостью. Такие люди стремятся к получению нового опыта и любопытны. В то же время они сильнее подвержены вспышкам злости в ситуациях, которые находятся все их контроля. Это может привести к подъёму давления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.