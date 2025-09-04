Через сколько дней застой желчи может убить печень

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) установили, что печень начинает необратимо менять свою структуру спустя три недели застоя желчи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

© Газета.Ru

В настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости желчнокаменной болезнью, неуклонно прогрессируют и опасные осложнения данной патологии, такие как механическая желтуха (холестаз). Это патологическое состояние, которое ведет к накоплению желчных кислот в крови. Одной из его причин является билиарная окклюзия, – формирование различных препятствий нормальному оттоку желчи. Из-за препятствий на своём пути желчь не попадает в двенадцатиперстную кишку и не участвует в пищеварении. Препятствия могут быть как внутренними – в виде желчных камней в протоках, так и наружными – в виде сдавления желчевыводящих путей спайками соединительной ткани, кистами поджелудочной железы.

«Застой желчи и повышение давления в желчных ходах вызывает значительные изменения структуры клеток печени, что ведет к холестатической и эндогенной интоксикации. Простыми словами, организм отравляется веществами, которые производятся внутри него», — пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры морфологии человека Марина Кашаева.

Учёные изучили клинические данные и ткани печени у 160 больных с механической желтухой неопухолевого происхождения. Анализ показал, что при трехнедельной механической желтухе наблюдаются явные процессы разрушения клеток печени, а также нарастают патологические изменения жирового обмена.