Геронтолог оценил перспективы продления жизни с помощью замены органов

Смогут ли трансплантологи в будущем как угодно долго сохранять жизнь своим пожилым пациентам, последовательно заменяя изношенные органы на молодые и здоровые? На этот вопрос "РГ" ответил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук Михаил Болков.

© Российская Газета

«Каждая пересадка органа - это серьезный стресс для организма. Вероятность отторжения органа далеко не нулевая, его долгосрочная работоспособность ниже, чем у собственного органа, а постоянный прием иммуносупрессивных препаратов, чтобы предотвратить отторжение трансплантата, одновременно повышает риск инфекций и даже развития онкозаболеваний. Пересадка органа - это вынужденная крайняя мера», — говорит Михаил Болков.

По его словам, пересадка органа продлевает жизнь так же, как любая вынужденная операция: без нее человек бы умер, а после нее продолжит жить.

«Трансплантация, замена пораженного органа на здоровый донорский, помогает продлить жизнь людям со смертельно опасной патологией. Речь не про удлинение среднего срока жизни человека, это личный индивидуальный "костыль". С ним лучше, чем без него, но с точки зрения продления жизни вообще это не выход», — пояснил ученый.

Михаил Болков пояснил, с чем это связано: до тех пор, пока ученые не научатся выращивать новые органы, генетически идентичные нуждающимся в замене, процедура по их пересадке всегда будет рискованной, связанной с большим количеством сопутствующих проблем.

Тогда может быть более реальный путь - применение антиэйджинговых препаратов? Разработка лекарств против старения?

«Лекарства, радикально увеличивающие жизнь у животных, уже давно используются в медицине у человека. Но как и любое лекарство, они несут побочные эффекты. Если риск негативных последствий болезни выше, чем риск осложнений от лекарства, его принимают (как пример - очень токсичные химиопрепараты, несмотря на тяжелые побочные проявления, применяют для борьбы с раком). Для продления жизни принимать тот же рапамицин бессмысленно - за несколько лет накопятся серьезные осложнения, - считает эксперт. - В научных проектах использовались и смеси разных лекарств - гормонов, метформина, препаратов типа рапамицина или влияющих на деление клетки и теломеры. Но все это эксперименты. Животные, участвовавшие в экспериментах, в принципе живут недолго, их век намного короче человеческого, и удлинение их жизни вдвое кажется крутым результатом. Но для животного удвоение жизни это 1-2 года, а для человека за 3-4 года приема подобных препаратов уже накопится столько последствий, что жизнь может в итоге даже укоротиться».

Увы, как бы ни хотелось нам придумать волшебную пилюлю бессмертия, самые надежные и действенные методы продления жизни кроются сегодня во всех известных вещах: достижениях медицины и ЗОЖ.