Определены признаки приближения внезапной остановки сердца

Ученые из Университета Гетеборга выявили характерные признаки, которые могут предшествовать внезапному аритмическому синдрому (SADS) — одной из основных причин неожиданной сердечной смерти у молодых людей и спортсменов. Результаты исследования представлены на конгрессе ESC Preventive Cardiology 2025 и опубликованы Европейским обществом кардиологов.

Анализ охватил все 903 случая внезапной сердечной смерти у людей в возрасте от 1 до 36 лет, произошедшие в Швеции в 2000–2010 годах. Оказалось, что в 22 процентах случаев причиной стала именно аритмическая смерть. Наиболее часто незадолго до трагедии у пациентов наблюдались обмороки, судорожные эпизоды и патологические изменения на электрокардиограмме. Более половины людей сообщали о таких симптомах, как сердцебиение, тошнота, рвота или признаки инфекции.

Исследователи подчеркнули: около трети пациентов обращались за медицинской помощью в течение полугода до смерти, но ранние признаки остались нераспознанными. Особенно тревожным оказался тот факт, что у некоторых уже ранее фиксировались диагнозы аритмии или психиатрические расстройства, которые могли усугубить риск.

Авторы считают, что систематический учет подобных симптомов во время визитов к врачу, а также более широкое скрининговое обследование помогут вовремя выявлять людей в группе риска и предотвращать внезапные смертельные исходы.

